Anunciados os finalistas do Açorianos de Literatura

publicidade



A Coordenação de Literatura e Humanidades da Secretaria Municipal da Cultura, anunciou na noite de quinta-feira, 23 de dezembro, a relação dos 24 finalistas do Prêmio Açorianos de Literatura. Os selecionados em oito categorias foram escolhidos por um corpo de 24 jurados como escritores, professores de Literatura e outras personalidades da cultural. Um dos jurados é do Correio do Povo, o editor de Geral, escritor e autor das Campereadas, Paulo Mendes. A cerimônia de premiação com a revelação dos ganhadores em todas as oito categorias e mais a definição do prêmio Livro do Ano será definida e realizada em janeiro de 2022. As oito categorias são Literatura Infantil, Literatura InfantoJuvenil, Especial, Conto, Romance, Crônica, Ensaio de Literatura e Humanidades e Poesia. O objetivo da premiação é destacar a produção literária de Porto Alegre, em sua diversidade e abrangência, e as ações e profissionais que contribuíram para o desenvolvimento, qualificação e afirmação dessa arte em nossa sociedade.

Os autores das melhores obras vão receber troféus do Açorianos de Literatura, criados pelo artista plástico Xico Stockinger. Entre os vencedores dos diferentes gêneros literários será concedido, pelo respectivo júri, o troféu para a categoria Livro do Ano. Além disso, serão concedidos, por indicação espontânea dos júris ou a critério da Coordenação de Literatura e Humanidades, troféus na categoria Destaques Literários a pessoas ou entidades com destacada atuação na área do livro e da literatura no município.





OS FINALISTAS



Literatura Infantil

Angélica Rizzi – Lia, a Astronauta (Editora Angélica Rizzi)

Ivone Rizzo Bins – O Armário da Vovó (Ilustrações da autora / Libretos)

Luis Coronel – A Grande Orquestra dos Bichos (Ilustrações: Claudine Knijinik /Mecenas)



Literatura InfantoJuvenil

André Cordenonsi – Sherlock e os Aventureiros (AVEC Editora)

Celso Gutfreind – A menina que morava no sino (Ilustração: Flávio Fargas/ Physalis)

Fabio Brust – Ex Libris (AVEC Editora)



Categoria Especial

Elizabeth Torresini – Caminhos da Enfermagem (Editora do Centro Histórico-Cultural Santa Casa de Misericórdia, de Porto Alegre)

Paulo Ernani Rezende de Rezende – Do pinheiro Torto ao vasto mundo (Libretos)

Poti Silveira Campos – Uma outra Banda Oriental (Diadorim Editora)



Conto

Nikelen Witter – Dezessete mortos (AVEC Editora)

Daniel Araujo – Uma vontade inadiável de acabar com esse mundo (Editora Palavra Bordada)

Valesca de Assis – Caderno de histórias (Editora Bestiário / Class)



Crônica

David Coimbra – Histórias Bem Temperadas (L&PM)

Luís Maurício Azevedo – Por uma Literatura Menos Ordinária (Figura de Linguagem)

Renato L. R. Marques – Crônicas de Terrano Quesmar (Movimento)



Ensaios de Literatura e Humanidades

Jandiro Adriano Kock – O Crush de Álvares de Azevedo (Libretos)

Lara Rocho – Senhoras e senhores, com vocês: Albano Pereira, seus circos estáveis e... o Magnífico Circo Praça! (Libretos)

Ronald Augusto – O Leitor Desobediente (Figura de Linguagem)



Romance

Camila Maccari – Dias de se Fazer silêncio (Editora Bestiário / Class)

Luiz Maurício Azevedo – A manipulação das ostras (Figura de Linguagem)

Rochele Bagatini – Entre outras mil (Diadorim Editora)



Poesia

Denise Freitas – O gesto sensível do mundo (Editora Bestiário / Class)

Marcelo Pires – Pobre poesia perdeu a palavra nuvem pra tecnologia (Editora Bestiário / Class)

Sabrina Dalbelo – Rasga-ossos (Editora Penalux)