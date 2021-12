Após estreia em Paris, CCMQ apresenta “Nuances, uma Ilha azul num Oceano cor do Céu"

publicidade

Nesta sábado (11), o teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mario Quintana (R. dos Andradas, 736), recebe o espetáculo “Nuances, uma Ilha azul num Oceano cor do Céu”, da Cia A Trupe Dosquatro, de Bento Gonçalves. A apresentação acontece às 20h, com entrada gratuita. Além da possibilidade presencial, haverá transmissão na web pelo canal do YouTube da Casa de Cultura.

Artistas de Bento Gonçalves, Cristian Bernich e Edson Possamai, mergulham em um mundo de sonhos com exploração coreográfica dos universos muito particulares de quatro artistas visionários franceses: Saint-Exupéry, Tati, Doisneau e Yves Klein.

No percurso da mente e do corpo, “Nuances” propõe uma viagem oposta à sensatez e ao sentido. Sob a trilha sonora de Edit Piath, Cristian Bernich e Edson Possamai criam inúmeras possibilidades e jogam o tempo todo com os objetos cênicos, que remetem a uma releitura pessoal de personagens e obras de Saint-Exupéry, Tati, Doisneau e Klein. Eles conduzem o público para um mundo onírico onde tudo é possível, o real e o surreal, de forma leve, lúdica e poética.

Além Bernich e Possamai, assinam a montagem Denise Namura e Michel Bugdahn, coreógrafos e diretores da Cie « à fleur de peau », de Paris, cidade na qual “Nuances, uma Ilha azul num Oceano cor do Céu” estreou em 2018.

“Quatro concepções artísticas francesas – e universais ao mesmo tempo – vistas do outro lado do oceano. Um passeio poético pelos meandros da criação artística. Uma viagem ao oposto da sensatez e dos sentidos, um percurso da mente e do corpo, com a música de Édith Piaf servindo como fio condutor e como um catalisador que permite a interação entre as diferentes partes”, diz Cristian Bernich.