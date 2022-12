Após ser internado, Renato Aragão posta foto divertida nas redes sociais: "Didi está on"

publicidade

Após ficar internado com o diagnóstico de início de derrame e receber alta do hospital no último dia 9, Renato Aragão, de 87 anos, publicou uma foto divertida nas redes sociais na última segunda-feira, dia 12.

"Didi tá on", escreveu na legenda da publicação, com um emoji de sorriso.

A imagem contém link que direciona para o Instagram do artista.

Foto: Instagram / Reprodução / CP

Os fãs do humorista, então, ficaram felizes por ele estar bem e comentaram na publicação: "Didi você é uma pessoa maravilhosa. Que bom que você está bem", disse uma seguidora. "Que bom ver você assim, Renato, nosso eterno Didi", escreveu outra. "Te amo, Didi, sempre fará parte da nossa infância", falou mais uma.

Renato Aragão foi internado às pressas na última quarta-feira, dia 7, em um hospital particular na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele sentiu-se mal e "zonzo" em casa e foi levado ao hospital pela mulher. Renato Aragão foi diagnosticado com AIT (acidente isquêmico transitório), considerado um início de derrame. Ele recebeu alta no último dia 9.

A filha de Renato, a atriz e influenciadora Lívian Aragão, estava na Farofa da Gkay, em Fortaleza, e chegou até a abandonar a curtição para ver pessoalmente como o pai estava. "Family first", escreveu ela.

Veja Também