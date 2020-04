Após sucesso de live, Ferrugem anuncia novo show beneficente

publicidade

Os fãs de Ferrugem já podem comemorar: o cantor vai fazer uma nova live. O anúncio acontece logo depois do sucesso da primeira transmissão feita no canal dele no YouTube. Como na primeira vez, o objetivo do show é arrecadar doações para ajudar famílias afetadas pela covid-19. "A primeira live foi linda, conseguimos arrecadar muitos alimentos para quem precisa. [O segundo show] vai ser demais, estou super animado e ansioso", declarou Ferrugem.

No repertório, o cantor vai trazer os maiores sucessos do primeiro DVD da carreira dele, 'Prazer, eu sou Ferrugem'. "Como o álbum foi um sucesso e os fãs sempre pedem para cantar nos shows, então pensamos: por que não fazer uma live com a músicas preferidas do público?", explicou. A live de Ferrugem será transmitida no YouTube no próximo dia 22 de maio a partir das 20h.