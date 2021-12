Após suposta traição, Maiara fala de superação: 'Escolho transcender'

publicidade

Maiara compartilhou em seu perfil, neste domingo (26), no Instagram um texto sobre superação após terminar seu relacionamento com o cantor Fernando Zor por uma suposta traição. Na última sexta-feira (24), a artista disse que ganhou um "par de chifres" de Natal do sertanejo, por ele ter dançado e conversado com uma fã durante um show.

“A vida nos traz grandes desafios e aprendizados e tudo isso tem transformado minha vida num grande processo evolutivo. Resolvi aceitar a dualidade do ser humano porque todos nós acertamos e erramos, e reconheço que em 2021 tive muitos desafios e eu acredito que tudo que aconteceu me trouxe força e superação", começou ela.



A cantora então fez um pedido para o próximo ano. "Com tudo isso, eu escolho transcender essas adversidades em poderes para fazer de 2022 o melhor ano de minha vida!” E citou a poeta Cora Coralina: “Recria tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça".