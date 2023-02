Apresentação da Orquestra Sinfônica A encerra o IX Gramado in Concert

publicidade

O concerto de encerramento do IX Gramado in Concert com a Orquestra Sinfônica A do Festival, foi realizado na noite de sábado, dia 11, no Expogramado. Sob regência do maestro Cláudio Cruz, os 80 alunos do festival mostraram na prática o que aprenderam durante uma semana intensa de ensaios.

Em nove dias, o evento contou com 47 concertos, recitais e formações de público. Além de concertos no Expogramado, o festival levou grupos para hotéis, lar de idosos praças e igrejas. O evento reuniu 350 alunos de nove países e 20 Estados brasileiros. Toda a programação foi gratuita ao público.

A apresentação final foi aberta com a estreia da obra “Mas sei que de alma em alma andas perdido", de Lucas Pigari, que foi a vencedora do VI Concurso de Composição. Depois, foram apresentados grandes clássicos da música erudita com solos dos professores Ricardo Barbosa, Cármelo de Los Santos e Matias de Oliveira. Para finalizar, a Quinta Sinfonia de Tchaikovsky foi interpretada pelos alunos.

Premiação

O compositor Lucas Pigari, de São Paulo, recebeu o troféu pela obra “Mas sei que de alma em alma andas perdido”. O trabalho foi o vencedor do IV Concurso de Composição do Gramado in Concert, que voltou a ser realizado após dois anos por conta da pandemia de Covid-19. Com coordenação de Dimitri Cervo, o concurso contou com 33 composições inscritas de 11 Estados brasileiros.