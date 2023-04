Aquecimento da Noite dos Museus conta com show e performance

publicidade

A programação de aquecimento para a Noite dos Museus segue nesta semana com diversas atrações, shows musicais e performances de dança, artes visuais e cênicas. As atividades são gratuitas. Para participar, basta retirar os ingressos pela plataforma Sympla.

Na noite desta quarta-feira, dia 26, o Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), será palco de quatro apresentações, através da Aiyra Mostra de Músicas do Sul. O evento tem início às 19h com o grupo de Bento Gonçalves Le Farfalle, que faz um resgate da cultura italiana, com as musicistas Paloma Trevisan no acordeom, Mari Mussoi no violão, Bibiana Petek no contrabaixo e Miqüí na bateria.

Às 19h30min, Giselle Frufek & Tillica da Luz, dupla de cantautoras de Capão da Canoa, apresentam cantigas de litoral e da América Latina. Às 20h, Ana Matielo & Bibiana Turchielo realizam performance com instrumental autoral. Por fim, às 20h30min, a atração fico por conta do grupo porto-alegrense Inquilinas, formado por Thays Prado no baixo elétrico, Viridiana na guitarra e violão, Paola Kirst na percussão e Mel Souza no teclado.

Na quinta-feira, dia 27, haverá na Travessa dos Cataventos, na CCMQ, às 18h, a performance “Bolha”, do coletivo Grupelho. A Aiyra Mostra de Músicas do Sul segue no Teatro Bruno Kiefer. Às, 19h, o show será com Lila Borges. Às 19h30min, Adriana de los Santos, de Guaíba, canta com participações. Às 20h, o Quinteto Thayan executa choro, samba e coco. E às 20h30min, será com a mestra Alexsandra Amaral e alunos do Projeto Percussão Inclusiva. Segue até o dia 16 de maio a série de atrações culturais e artísticas gratuitas, que preparam o público para a sétima edição do grande evento Noite dos Museus, que será dia 20 de maio.