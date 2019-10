Arena Selvagem retorna em cartaz em duas sessões no Teatro de Arena

publicidade

Após levar o principal troféu do 14º Braskem em Cena 2019, o espetáculo Arena Selvagem retorna aos palcos do Teatro de Arena em duas sessões no dia 18 de outubro, sexta-feira. O Grupo Cerco encena a peça, sob direção de Inês Marocco, às 20h e às 23h59min — conhecida como sessão maldita. Os ingressos já estão à venda no Sympla e variam de R$ 20 a R$ 40. A classificação etária é de 16 anos.

Nesta montagem, o Grupo Cerco convida o público a entrar em uma arena onde os seres humanos se encontram com sua animalidade. O espetáculo foi construído através de pesquisa no Centro de Documentação e Pesquisa em Artes Cênicas do Teatro de Arena, que conta com textos dramáticos, livros de artes cênicas e videoteca. Além dos textos teatrais, Arena Selvagem reúne conteúdos científicos, fragmentos de contos e cenas criadas pelo elenco.

A peça conta com oito artistas em cena, revezando-se em diversos personagens. São eles: Anildo Böes, Eduardo Schmidt, Elisa Heidrich, Kalisy Cabeda, Manoela Wunderlich, Martina Fröhlich, Marina Kerber, Philipe Philippsen.