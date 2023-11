Artista plástico Daniel Acosta fala sobre seu processo criativo em conversa na Ocre Galeria

publicidade

Neste sábado, dia 18, o artista plástico Daniel Acosta fala sobre o processo criativo da sua exposição "Embutidos, Permeáveis, Topológicos, Rotores", na Ocre Galeria (Demétrio Ribeiro, 535), às 10h30min. A mediação será da pesquisadora e crítica de arte Gabriela Motta. A entrada é franca.

Daniel Acosta vem tensionando os limites entre arte, arquitetura e design, e, ao mesmo tempo, redefinindo estes conceitos na arte contemporânea. Nesta exposição, o artista apresenta obras de diversos períodos de sua trajetória, ao mesmo tempo em que exibe trabalhos criados especialmente para o espaço expositivo localizado na Rua Demétrio Ribeiro, 535, Centro Histórico de Porto Alegre-RS. Esta é a segunda individual do artista em Porto Alegre. A primeira foi “Transfigurações”, em 1999, que ocupou a Sala de Exposições do Instituto de Artes da Ufrgs.

Em “Embutidos, Permeáveis, Topológicos, Rotores”, Daniel Acosta reúne obras de 2008, 2010, 2018, 2021, 2022 e 2023, o que confere à mostra certo tom de retrospectiva. Têm trabalhos clássicos de sua produção, como a “A Casa de Adão e Eva no Paraíso”, de 2010 e “Estimado Selvagem (leão)”, de 2008, ambas em fórmica, compensado em mdf, e tem a escultura de solo de 2018, “Permeável Jealousy”, em fórmica e compensado; todos os demais foram produzidos nos últimos três anos. Acosta classificou as obras por sua condição espacial, ou seja, a posição que ocupam em relação ao espaço expositivo e ao olhar de quem as observa. Assim, chegou às quatro condições que, são, exatamente, as que dão título à exposição.