Artista porto-alegrense é uma das 15 finalistas de prêmio taiwanês

publicidade

A artista porto-alegrense Maíra Ali Lacerda Flores é uma das 15 finalistas do prêmio taiwanês “Taoyuan International Art Award 2023”, selecionada entre artistas de 62 países.

O trabalho da artista, “Mapa Mundi”, é um têxtil costurado a mão composto por centenas de etiquetas industriais de roupas e utensílios domésticos provenientes de muitos países e zonas autônomas, que ao serem aproximadas compõe uma espécie de cartografia que discute aspectos geográficos, políticos, históricos, culturais e sociológicos desses lugares.

O júri foi liderado pelo diretor do Taoyuan Museum of Fine Arts, onde se realiza a exposição, Chun-Lan Liu, junto do diretor artístico do Museu Nacional de Artes do Século XXI (MAXXI), Hou Hanru, a curadora-chefe do Centre Pompidou, Christine Macel, a ex-diretora executiva/curadora do Para Site e Cosmin Costinas, e o curador independente Takamori Nobuo. As obras selecionadas vão desde pinturas, esculturas, fotografias e instalações a vídeos e obras de arte em novas mídias.

A exposição ocorre do dia 22 de Março até o dia 30 de Abril, em Taiwan. Para conferir todos os selecionados veja o link da Tmofa.