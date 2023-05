As atrações do último final de semana do Palco Giratório em Porto Alegre

publicidade

Uma das grandes atrações do último final de semana do 17º Festival Palco Giratório Sesc é o espetáculo “Sem Palavras”, da Cia. Brasileira de Teatro (PR), com direção de Marcio Abreu.

Trabalho concebido no Paraná, espetáculo do coletivo de artistas fundado pelo dramaturgo e diretor Marcio Abreu já fez sucesso em turnês pela Europa. A partir de corpos diversos, o espetáculo apresenta uma reinvenção da linguagem, com crônicas de diferentes personagens, misturando teatro, dança, música e performance para dar conta dos velozes acontecimentos contemporâneos, com histórias de amor, de violência e de consumo. As apresentações serão hoje e amanhã, às 21h, no Teatro Renascença (Erico Verissimo, 307).

No sábado, Marcio Abreu lança seu livro, também intitulado “Sem Palavras”, que foi vencedor do Prêmio Shell RJ 2023 na categoria Dramaturgia. Haverá papo e sessão de autógrafos com o artista às 17h no Centro Municipal de Cultura.

Dia 26 de maio, Sexta-feira

Às 19h – Ninguém sabe meu nome Ana Carbatti (RJ) - Ana Carbatti estrela peça que aborda as angústias e esperanças de uma mãe preta. No Teatro Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665).

Às 20h – Senhora P Coletivo Coquetel Molotov (DF) - A obra parte da necessidade de dialogar sobre as violências instauradas contra mulheres e é o primeiro monólogo com a atriz, diretora e professora de teatro Adriana Lodi. Teatro CHC Santa Casa (Av. Independência, 75 - Independência)

Às 19h – Macacos Cia do Sal (SP) - Monólogo que parte da popularização do xingamento “macaco” contra pessoas pretas, o paulista Clayton Nascimento foi eleito, este ano, como Melhor Ator pelo Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (ACPA) e pelo Prêmio Shell, um dos mais concorridos do teatro brasileiro. Sala Álvaro Moreyra (Av. Erico Verissimo, 307 – Cidade Baixa).

Dia 27 de maio, Sábado

Às 18h – Cartas pra Mercedessssss Cia Étnica de Dança (RJ) - Com direção de Carmen Luz, da Cia Étnica de Dança, do Rio de Janeiro, espetáculo integra obra dançada, obra plástica e obra sonora; resultado de pesquisas sobre a presença e a atuação de artistas negros na dança. Teatro Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665) .

Às 19h – Show-Manifesto Julian Santt (PB) - Em show musical, o artista paraibano, cantor e compositor Julian Santt busca dar voz a histórias dissidentes da cisgeneridade, abordando temas como a diversidade de gênero e a sexualidade em uma mistura de música popular e poesia com referências do rap, rock e reggae. Sala Álvaro Moreyra (Av. Erico Verissimo, 307 – Cidade Baixa) .

Dia 28 de maio, Domingo

Às 19h – Traviarcado Bixarte (PB) - A cantora, atriz, poeta, compositora e “artivista” Bianca Manicongo, a Bixarte, interpretará as canções de seu primeiro álbum de estúdio, o recém lançado “Traviarcado”. Teatro Renascença (Av. Erico Verissimo, 307 – Cidade Baixa)

