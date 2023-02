As atrações musicais dos últimos dias do Porto Verão Alegre

publicidade

O Porto Verão Alegre encerra sua 24ª edição, no domingo, dia 12 fevereiro. Nesta reta final, o Arte & Agenda destaca os shows de Jards Macalé, Vanessa Moreno e Memória Musical Especial Bob Dylan, além do musical “MegaBeth/MacBeat - Remixando Shakespeare”.

O irreverente e transgressor Jards Macalé faz show nesta sexta-feira, às 21h, no Teatro da AMRIGS (Avenida Ipiranga, 5311), acompanhado somente da percussionista Victória dos Santos. No repertório, seus clássicos de 50 anos de carreira e músicas do incensado álbum “Besta Fera” - indicado ao Grammy Latino 2019 como “Melhor Álbum de Música Popular Brasileira''.

O músico Bob Dylan é tema do “Memória Musical”, com apresentações nesta sexta, no sábado e no domingo, às 20h, na Casa de Espetáculos (rua Visconde do Rio Branco, 691). O espetáculo é uma contação de histórias, recheada de música, no qual acontecimentos da vida de Bob Dylan e suas escolhas se misturam. A banda do Especial Bob Dylan é formada por Luciano Alves, Jeffy Ferreira e Marcelo Masina. Participam o guitarrista e compositor Jimi Joe e o músico e compositor Oly Jr., além da atriz Juçara Gaspar, contando as histórias míticas do poeta do rock. Serão tocados os grandes clássicos de Dylan e mostradas versões escritas por Jimi Joe, Oly Jr. e Luciano Alves.

No domingo, dia 12, Vanessa Moreno apresenta “Show Sentido”, às 20h, no Farol Santander - Átrio (Rua 7 de Setembro, 1028). Vencedora do Prêmio Profissionais da Música Brasileira em 2017 e 2018 na categoria “Cantora”, e em 2021 como “Cantora” e também “Autora”, Vanessa irá tocar canções de seu disco solo “Sentido”.

Outra atração que traz a música em foco é o musical “MegaBeth/MacBeat - Remixando Shakespeare”, com exibições nesta sexta e sábado, às 20h, no Teatro do Sesc (Avenida Alberto Bins, 665). No palco, cinco artistas exploram a técnica de sample e reinventam o clássico shakespeariano. Com direção de Chico Machado e Ricardo Zigomático.