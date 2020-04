As lives musicais desta quinta-feira

publicidade

Os músicos encontraram nas lives uma forma de manter contato com seus fãs e de incentivar as pessoas a ficarem em casa em tempos de pandemia de coronavírus. Nesta quinta-feira, escolha uma apresentação para curtir. Como a do Natiruts, com transmissão ao vivo com Alexandre Carlo no canal do grupo no YouTube, a partir das 20h.

Algumas das opções de lives desta quinta-feira:

Radiohead: O Radiohead estará transmitindo shows de seu arquivo ao vivo a partir das 18h no horário de Brasília, todas as quintas-feiras. No seu canal do Youtube.

Ben Gibbard: O líder do Death Cab for Cutie entra no ar a partir das 20h de Brasília toda quinta-feira, tocando covers e músicas da banda. Assista pelo canal do DCFC.

Thiaguinho: O cantor Thiaguinho fará sua live a partir das 18h nesta quinta-feira. Assista pelo Youtube.

Em Casa Com o Sesc: A cantora Céu estará ao vivo a partir das 19h no YouTube do Sesc São Paulo, como parte da iniciativa com programação diária.

Fernanda Abreu: A cantora brasileira promove a “Live do Ben”. Para assistir no canal oficial do YouTube da artista.

Global Music Festival: O evento idealizado por Brain Productions e Minuto Indie terá bandas independentes do mundo todo se apresentando ao vivo entre os dias 23 e 26 de Abril. Você pode ver mais informações por aqui.

Stonewall Gives Back!: Com apresentação de Michelle Visage (RuPaul’s Drage Race), o festival terá nomes como Allie X, Cyndi Lauper, Troye Sivan, Rufus Wainwright, Kim Petras e mais. A ideia é arrecadar fundos para a comunidade LGBTQ. Ver no Instagram @globalmusicfest2020.