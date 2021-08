Ator de 'Chiquititas' é encontrado após 10 dias desaparecido em SP

publicidade

O ator Daniel Morozetti, de 39 anos, foi encontrado após dez dias desaparecido, em São Paulo. A informação foi confirmada pela atriz Luciana Canton, amiga pessoal do artista, nesta sexta-feira (20). Até o momento, no entanto, não foram reveladas as circunstâncias do desaparecimento.

"Gente, tive a confirmação hoje de um familiar que o Daniel Morozetti foi finalmente encontrado. Alívio e alegria. O importante é que agora foi finalmente confirmado pela família: Daniel foi encontrado. Viva", escreveu a artista, no Instagram.

Morozetti estava desaparecido desde o último dia 11 de agosto, quando ele teria sido visto pela última vez no bairro de Perdizes, em São Paulo. As características físicas do artista chegaram a ser descritas em cartazes de buscas pela capital paulista.

O ator é conhecido do grande público por viver o personagem Rui na versão mais recente da novela infantil Chiquititas. Daniel também atuou em outras novelas, como a produção Cidadão Brasileiro, da Record TV, e Maria Esperança e Vende-se Um Véu de Noiva, no SBT.