Ator Jussie Smollett é condenado a cinco meses de prisão e pagamento de multa por fingir ataque

publicidade

Jussie Smollett foi condenado a cinco meses de prisão por fingir ter sido vítima de um ataque em 2019.

O astro da série "Empire" também terá que pagar US$ 120 mil, ou R$ 600 mil, para as autoridades de Chicago pelo que foi gasto durante as investigações do caso, além de mais US$ 25 mil de multa, algo em torno de R$ 125 mil.

Após cumprir os cinco meses de prisão, Jussie ainda ficará mais 30 meses, ou 2 anos e meio, em liberdade condicional.

Jussie foi considerado culpado por cinco crimes diferentes, incluindo prestar falso testemunho à polícia depois do ataque forjado.

Na época do caso, o ator disse ter sido atacado por dois homens brancos que usavam bonés com a frase MAGA, ou "Make America Great Again", "Torne a América Ótima Novamente", quando saiu de madrugada para comer.

Jussie justificou o ataque como racista e homofóbico, já que ele se assumiu publicamente como homossexual no programa de Ellen DeGeneres.

Segundo o TMZ, a polícia chegou a dois suspeitos, Abel e Ola Osundairo, que afirmaram ter recebido dinheiro do ator para o agredirem e jogarem alvejante nele.

Na audiência onde a sentença foi revelada, o ator abaixou a máscara que usava e gritou: "Se algo acontecer comigo lá dentro [da prisão], não fui eu que fiz. Eu não sou suicida, sou inocente".

De acordo com o "Deadline", o ator não pegou uma sentença ainda maior por não ter antecedentes criminais.

Durante a audiência, o juiz James Linn disse que Jussie virou a própria vida de cabeça para baixo por má conduta e por fingir crimes de ódio. "Você realmente buscava atenção. Você queria ficar mais famoso, criando uma 'festa da pena' para si mesmo. Você é apenas um charlatão, fingindo ser vítima de um crime de ódio", disse o juiz.

Após a repercussão do caso, o ator foi retirado da série "Empire".