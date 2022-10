Ator Leslie Jordan morre aos 67 anos

publicidade

O ator Leslie Jordan morreu nesta segunda-feira em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos. Um representante de Leslie Jordan postou no Instagram do ator Leslie Jordan na tarde desta segunda-feira, que "o amor e a luz que Leslie compartilhou nunca irão se apagarão. Convidamos você a compartilhar suas memórias e confortar um ao outro neste momento. Nos próximos dias, daremos um vislumbre de um projeto do qual Leslie se orgulhava muito e que estava ansioso para compartilhar com o mundo.". Fontes policiais disseram ao TMZ que Jordan estava dirigindo em Hollywood nesta segunda-feira de manhã, quando se suspeita que sofreu algum tipo de emergência médica e bateu seu BMW na lateral de um prédio.

Leslie era famoso pelo trabalho em séries de TV populares como "Will & Grace", "Hearts Afire", "The Cool Kids", "Call Me Kat" e "American Horror Story". LJ se tornou uma sensação nas mídias sociais durante a pandemia, com postagens de vídeo bem humoradas que o fizeram disparar de 80 mil seguidores no Instagram para 5,8 milhões de fãs nesta rede social. Ele se nominava um idoso bobo, engraçado, pateta e despreocupado.

Após sua fama na pandemia, Leslie apareceu na contagem regressiva da véspera de Ano Novo de 2021 da CNN, tocando em 2022 com Anderson Cooper e Andy Cohen. Leslie também atuou em filmes, como "The Help" e "Ski Patrol" e fez aparições em séries de TV como "Murphy Brown", "Ugly Betty" e "Boston Public".