Ator Ned Beatty morre aos 83 anos

Ned Beatty, prolífico ator e indicado uma vez ao Oscar, conhecido por seu papéis em "Rede de Intrigas," "Superman" e "Toy Story 3", faleceu aos 83 anos, informou a imprensa dos Estados Unidos no domingo.

"Ned morreu por causas naturais na manhã de domingo, ao lado de sua família e entes queridos", afirmou a agente Deborah Miller, do Shelter Entertainment Group, segundo o canal CNN.

Beatty iniciou a carreira cinematográfica em 1972 com "Amargo Pesadelo".

Com este filme, Beatty chamou a atenção por sua interpretação em uma uma humilhante cena de estupro e iniciou uma longa carreira que prosseguiria até 2013.

Por seu papel em "Rede de Intrigas" (1976), de Sidney Lumet, Beatty foi indicado ao Oscar de ator coadjuvante.

Outras produções de sua longa carreira incluem "Superman, "Todos os Homens do Presidente" e a conhecida série de televisão "Homicide: Life on the Street".

Os mais jovens recordam de Beatty como a voz do urso de pelúcia Lotso em "Toy Story 3" (2010).

Lee Unkrich, diretor do filme da Pixar, tuitou que foi "uma alegria e uma honra incrível trabalhar com ele".