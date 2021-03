Ator Richard Riguetti apresenta o espetáculo "Paulo Freire, Andarilho da Utopia"

publicidade

No ar desde maio do ano passado, a programação do “Teatro #EmCasaComSesc” segue em 2021 com espetáculos diversificados, sempre mesclando artistas, companhias e grupos consagrados no cenário brasileiro com as novas apostas. Neste domingo, às 19h, diretamente do Rio de Janeiro, o ator Richard Riguetti apresenta o monólogo "Paulo Freire, Andarilho da Utopia", com encenação de Luiz Antonio Rocha e dramaturgia de Junio Santos. A transmissão será pelo Instagram e YouTube do Sesc, às 19h.

A peça acompanha a trajetória e os causos do educador Paulo Freire, um dos mais notáveis pensadores da história da educação mundial, misturando elementos das linguagens do teatro, do palhaço e do teatro de rua. A montagem busca evidenciar a amorosidade de Paulo Freire com o ser humano e o profundo respeito ao diálogo e à aceitação das diferenças. Após a exibição, acontece um bate-papo com o ator sobre os ideais deixados pelo patrono da educação brasileira. O espetáculo foi indicado ao Prêmio Shell de 2019 na categoria Inovação.