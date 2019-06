Atores celebram início de gravação de "Velozes e Furiosos 9"

publicidade

A atriz Nathalie Emmanuel confirmou na segunda-feira, que as gravações para o filme "Velozes e Furiosos 9" já começaram. "Dia um (...) o time está junto novamente", escreveu em sua conta no Twitter.

Day one of shooting Fast and Furious 9 today... The team is back together 👨🏼‍🦲👩🏻👨🏿‍🦲🙋🏻‍♀️👨🏾‍💻👩🏽‍💻 — Nathalie Emmanuel (@missnemmanuel) 24 de junho de 2019

Vin Diesel também usou as redes sociais para celebrar o início das filmagens. "Uau! Dá para acreditar? Nós acabamos de completar o nosso primeiro dia. Parece um milagre. Nós estamos muito agradecidos", disse o ator em um vídeo postado no Instagram ao lado de Michelle Rodriguez, agradecendo aos fãs pelo apoio.

"Velozes e Furiosos 9" estreia no dia 22 de maio de 2020. Nathalie Emmanuel faz o papel de Ramsey, personagem que apareceu no sétimo filme da franquia. O novo filme não contará com participação de Dwayne Johnson, o The Rock, intérprete de Luke Hobbs.

O roteiro de" Velozes e Furiosos 9" é assinado por Daniel Casey. Vin Diesel e Michelle Rodriguez estão confirmados.