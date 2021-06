Atrações musicais na agenda desta quinta-feira

publicidade

Hique Gomez mostra repertório inédito em show hoje dentro do Mistura Fina, às 18h30min, com transmissão pelo Facebook do projeto. A apresentação gravada no estúdio do artista integra a semana de aniversário dos 163 anos do Theatro São Pedro. O roteiro traz poemas de Mario Quintana musicados por Hique, versões de suas canções e uma feita durante a pandemia chamada “Eu quero Sair”, clipe que integra o projeto “Sbørnia em Revista”, que está no canal “A Sbørnia Kontra Atracka” no YouTube.

Luana Fernandes lança o clipe de “Ancorar”, com participação de Chico Ceciliano, na direção musical e nas guitarras. O vídeo, disponível no canal da cantora no YouTube, tem direção de Carlos Fortes. A canção foi gravada em março deste ano no estúdio Áudio Treze, durante uma temporada em que a cantora passou em Londrina (PR). Todos os músicos que participam da gravação são londrinenses. Atualmente, Luana está em temporada de shows no Rio de Janeiro e na cidade de Paraty, onde permanece até o dia 10 de julho.

Mariana Aydar e Chico César lançam a canção “O Futuro Já Sabia”, escrita por Barro e Ed Staudinger, numa celebração às festas juninas. A sanfona de Mestrinho, no início de “O Futuro Já Sabia”, anuncia um São João bem imagético. Para Mariana, a música, neste momento tão delicado, se mostra essencial para aquecer feito fogueira os corações. Para Chico, o single é uma declaração de auto-afeto ao país: “Cada vez mais o Brasil abraça e se reconhece nesse lugar estético e variado que é o Nordeste. Foi assim com Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Marinês, Dominguinhos e tantos outros, em diferentes gerações”, reflete.

A mostra Joia ao Vivo, idealizada pelo diretor e produtor Marcio Debellian e pelo DJ Zé Pedro, é realizada desta quinta-feira até domingo. Serão apresentadas gravações de encontros artísticos realizadas no estúdio LabSônica. Os artistas apresentam as músicas num pocket show transmitido via Internet nos canais do projeto. Os discos ficam disponíveis em todas as plataformas digitais.