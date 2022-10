Atrações musicais nos palcos de Porto Alegre

publicidade

Músicos consagrados se apresentam nesta sexta-feira em Porto Alegre. Vitor Ramil apresenta seu show “Ramilonga: A Estética do Frio – 25 anos” hoje às 21h, no Salão de Atos da PUCRS (Ipiranga, 6681). Para esta apresentação, reúnem-se, além de Vitor Ramil (voz e violões de aço), os músicos Edu Martins (contrabaixo), André Gomes (sitar), Alexandre Fonseca (tablas e percussão) e Roger Scarton (harmonium). Ingressos podem ser obtidos pelo Guichê Web ou PUCRS Store.

Enquanto prepara a volta do grupo Papas da Língua, o músico Leo Henkin (voz/violão) chamou os amigos Bruno Mad (voz/violão) e Jader Cardoso (voz/violão) para formarem o Trio Violarada. O show de estreia será nesta sexta-feira, às 21h, no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373), bairro Floresta. No repertório, canções que Leo fez para o Papas, como “Calor da Hora”, “Blusinha Branca”, “Vem pra cá” e “Lua Cheia”, e pérolas do pop, do reggae e do rock brasileiros.

No gênero lírico, recitais ocorrem com entrada franca no Instituto de Artes da Ufrgs (Senhor dos Passos, 248). O contratenor Gonzalo Lamego, natural de Bagé, estreia hoje, às 17h30 min, seu recital de canto. O concerto faz parte do bacharelado em Música e tem orientação da professora Sílvia Carvalho. Serão interpretadas obras de Purcell Händel, Clara Schumann, Ginastera, Bolcom, entre outros. Gonzalo é bacharelando em Música na Ufrgs com ênfase em Canto Lírico e dedica-se nos seus estudos a explorar diferentes repertórios da música vocal que representem o seu “eu artístico”, se apresentando como a persona Saturna. Também ocorre hoje, no Instituto de Artes da Ufrgs, o recital de meio de curso de Débora Moretti (bacharel em canto), 19h. Ela apresenta obras de Caccini, Monteverdi, Schubert e Mozart.

A banda Jovem Dionísio vem conquistando cada canto do país com uma linguagem moderna e sonoridade que passeia entre o pop, o eletrônico e o rap. Uma boy band de boteco nascida e criada em Curitiba, com uma música que bate na alma do público. Com mais de seis milhões de ouvintes mensais no Spotify após o lançamento do primeiro full álbum, “Acorda, Pedrinho” e mais de 25 milhões de plays da faixa-título, a banda se apresenta hoje, a partir das 23h, no Opinião (José do Patrocínio, 834). Ingressos na plataforma Sympla.