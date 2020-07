Atriz, youtuber, culinarista: marca de Carolina Ferraz é a versatilidade

publicidade

Com extensa carreira na televisão, Carolina Ferraz é conhecida pelos trabalhos como atriz e apresentadora. No próximo dia 12, inclusive, ela estreia no comando do Domingo Espetacular, da Record TV, ao lado de Eduardo Ribeiro. O novo desafio reforça a versatilidade da artista.

Fora das telinhas, Carolina também tem passagens marcantes pelo teatro e cinema. O sucesso dela vai além e, nas horas vagas, se destaca como culinarista e youtuber.

Para quem não se lembra, a artista lançou duas edições do livro Na Cozinha com Carolina (2010 e 2013). A segunda publicação tinha 147 receitas, entre comidas típicas da Itália e pratos preferidos de amigos. "Pedi que eles contribuíssem com o que consideravam o melhor do que fazem na cozinha e respeitei as escolhas de cada um, especialmente com relação aos doces. Meu forte são os salgados", disse Carolina, na época do lançamento.

Devido ao sucesso dos livros, em 2014, ela estreou o próprio programa de culinária no canal pago GNT. Após o fim da atração, que ficou dois anos no ar, Carolina se reinventou novamente e mostrou mais uma faceta: virou youtuber.

O canal dela estreou em outubro do ano passado e já soma mais de 160 mil inscritos, com vídeos sobre culinária, viagens, lifestyle, bate-papo com convidados e muito mais.

"Vocês podem conhecer um pouco mais da Carolina Ferraz e me acompanhar nas minhas diversas facetas", declara a apresentadora sobre a presença dela na plataforma.

Em entrevista ao R7, Carolina comenta sobre essa versatilidade e fala do interesse dela por temas diversos, além da vontade em aprender coisas novas.

"Eu sou tipo polvo, tenho vários tentáculos, gosto de me expressar através de várias maneiras. Quando me descrevo, é como artista. Eu não sei se sou atriz, apresentadora, jornalista, cozinheira...", avalia.

"Não é a toa que eu estou voltando para o jornalismo. Claro que tem uma relaçao profunda com o que estou desenvolvendo no YouTube, mas eu tenho uma verdadeira paixão por muitos assuntos", completa.