Azealia Banks cancela show em Brisbane: 'Desculpa, mas não vou me desculpar'

Azealia Banks pegou os fãs de surpresa na terça-feira, 13, ao publicar um story no Instagram cancelando o show que faria em Brisbane, na Austrália. O anúncio foi feito horas antes do início da apresentação na cidade. Segundo ela, a decisão foi tomada porque viveu a "experiência mais racista" de sua vida na cidade. A cantora afirmou que não gostaria de ter que estar à frente de um público que a desrespeitou. "Desculpa, pessoal. Na verdade, eu não vou me desculpar", iniciou.

A cantora seguiu com a declaração: "Escutem: da última vez que estive em Brisbane, vocês todos começaram a jogar coisas no palco e quase que me acertam com uma garrafa de refrigerante no meio da minha cara", disse. "Essa foi a experiência mais racista, mais desmoralizante que tive em toda a minha vida. E, agora, eu estou em um excelente momento da minha carreira."

A cantora também já atacou o Brasil em redes sociais. Em 2017, após se sentir irritada com os comentários de brasileiros, ela desdenhou do inglês falado por aqui e disparou: "Não sabia que tinha internet na favela".