Baco celebra o amor e a negritude em show em Porto Alegre

Porto Alegre recebeu nesta semana o artista baiano Baco Exu do Blues. Em dois dias de shows esgotados no Bar Opinião, na quarta e quinta-feira, o rapper apresentou o álbum “QVVJFA?” (Quantas Vezes Você Já Foi Amado?) e relembrou sucessos. Entre reflexões sobre a negritude e sobre o amor, o artista fez o público cantar do início ao fim cada uma das 18 músicas do setlist.

Abrindo o show com uma poesia que celebra personalidades negras, o artista entrou no palco com a música “Sinto Tanta Raiva…”. Logo depois vieram “Dois Amores” e “Mulheres Grandes”, que animaram o público. O artista também relembrou sucessos do disco Bluesman, de 2018, com hits como “Me Desculpa Jay-Z” e “Queima Minha Pele”. Em “20 Ligações” uma das maiores músicas do álbum atual, Baco fez uma parceria com a backing vocal Alma Thomas, que cantou um trecho de I’m Feeling Good de Nina Simone e levou o público ao êxtase.

Com uma banda de primeira, vocais potentes e visuais e luzes alinhados, Baco entregou um grande show. Em “Sei Partir” e no hit que alçou o rapper ao sucesso “Te Amo Disgraça”, a artista Aísha fez participação e encantou o público. No setlist destacaram-se também as músicas “Samba in Paris” e “Girassóis de Van Gogh”. O rapper terminou o show com o hit Flamingos, parceria com a banda Tuyo, do disco Bluesman, cantada com emoção pelos fãs. Entre sorrisos e agradecimentos, Baco deixou Porto Alegre pronta para abraçá-lo em seu próximo show.