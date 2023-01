Banda Nenhum de Nós realiza show neste domingo

publicidade

Dentro do projeto Música de Verão 2023, uma programação musical anima a noite deste domingo no Campo do Praião (avenida Rio Grande, s/nº), na praia do Cassino. Às 19h30min, o som começa com Doug Duo. Às 21h, será a vez de Go On.

E, às 22h a banda gaúcha Nenhum de Nós apresenta seus sucessos. O grupo tem na sua formação Thedy Corrêa (voz), Veco Marques (guitarra, banjo, sitar), Carlos Stein (guitarra e violão), Sady Homrich (bateria e percussão) e João Vicenti (teclados, gaita, backing vocals e acordeon).

O evento tem o apoio de Nelson Praia Hotel, Floricultura Pintanel, Sindicatos Fecomércio Sindigêneros e Sindilojas, Senac Rio Grande, Lucar, Portos RS, Beach + e Vetorial Internet.