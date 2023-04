Banda The Calling adia show em Porto Alegre novamente

publicidade

As produtoras Abstratti e Opinião, responsáveis pelo show da banda estadunidense The Calling em Porto Alegre, informaram que a apresentação, prevista para o dia 9 de maio, foi adiada. Esse já é o segundo adiamento do grupo, que inicialmente tocaria no Bar Opinião em dezembro do ano passado. O líder Alex Band informou os fãs nas redes sociais.

Todos os shows na América do Sul foram adiados e não possuem novas datas por enquanto. No comunicado, o cantor contou estar enfrentando problemas burocráticos para conseguir a documentação necessária para sair dos Estados Unidos. Confira:

A Abstratti Produtora informou que os ingressos já adquiridos valem para a próxima data. Quem quiser reembolso, deve solicitar pelo e-mail opiniao@opiniao.com.br. O valor será restituido conforme a forma de pagamento utilizada.