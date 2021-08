Banksy reivindica novas obras que surgiram na Inglaterra

publicidade

O artista de rua britânico Banksy confirmou, por meio de um vídeo postado nesta sexta-feira (13) no Instagram, que é autor de várias obras que apareceram recentemente na Inglaterra.

O clipe, de pouco mais de três minutos, intitulado "A Great British Spraycation", representa o itinerário de verão do artista, viajando a bordo de um trailer com uma geladeira cheia de latas de tinta em spray.

Entre as novas criações está um rato bebendo um coquetel em uma rede, que o artista estampou no contraforte de concreto de uma praia inglesa.

Em outra obra, pintada em cima de um banco, aparece um gancho como os das máquinas que costumam ser encontradas nas feiras, embora desta vez os presentes que podem ser ganhos sejam os pedestres.

Uma das pintura mostra três crianças em um barco, uma delas tirando água com um balde, com a inscrição "We're all in the same boat" (estamos todos no mesmo barco), em alusão à crise ambiental.

Na pequena cidade de King's Lynn, no leste da Inglaterra, Banksy colocou na estátua do engenheiro Frederick Savage, famoso por seus motores a vapor, um sorvete e uma língua.

No telhado de um ponto de ônibus, ele pintou dançarinos e um homem tocando acordeão. E, em cima de um balde de lixo, retratou uma gaivota pronta para se alimentar.

Por último, em uma casa em miniatura na atração turística Merrivale Model Village, ele pintou a inscrição "Go big or go home" (Pense grande ou vá pra casa).