Barak Obama e Bruce Springsteen lançam livro em outubro

Está em fase de pré-venda o livro “Renegados: Born in the USA”, uma série de diálogos pessoais, francos e descontraídos entre dois amigos Barak Obama e Bruce Springsteen. O lançamento é dia 26 de outubro.

Com fotografias, canções manuscritas, discursos e registros históricos, além de farto material inédito, “Renegados” é uma conversa íntima e necessária entre dois amigos, sobre vida, música e o amor pelos Estados Unidos, com todos os seus desafios e as suas contradições. Tradução de Berilo Vargas e Jorio Dauster.

Obama e Springsteen discutem casamento e paternidade, raça e masculinidade, os fascínios da vida na estrada e o chamado de volta para casa. Eles ainda discutem sobre suas músicas de protesto preferidas, alguns dos heróis americanos mais inspiradores de todos os tempos, e muito mais. Nesse processo, eles revelam a paixão – e o preço – de querer contar uma história mais abrangente e verdadeira sobre os Estados Unidos ao longo da carreira, além de refletir sobre como o país pode superar suas divisões internas e começar a restabelecer a unidade e a liderança global.

A Penguin Random House e a empresa Higher Ground de Obama anunciaram nesta quinta-feira que "Renegados" será lançado, inclusive no Brasil, pela Companhia das Letras.

Pré-venda https://bit.ly/pre-renegados