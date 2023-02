BarraShoppingSul promove pré-Carnaval infantil

publicidade

A criançada já pode preparar as fantasias para cair na folia no BarraShoppingSul (av. Diário de Notícias, 300). Nesta quarta-feira, dia 15, será realizado o BarraMusic Kids especial de Carnaval a partir das 18h, no BarraCadabra.

O espaço vai receber os pequenos foliões com muitas brincadeiras e música. A festa será embalada pelo bloco infantil Cia Lúdica. Os ingressos podem ser resgatados gratuitamente pelo app Multi, de acordo com as regras do BarraCadabra.

Serviço

BarraMusic Kids - especial Carnaval

Data: quarta-feira, 15 de fevereiro

Horário: a partir das 18h

Local: BarraCadabra

Ingressos: resgate gratuito pelo app Multi