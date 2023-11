Baterista do Red Hot Chili Peppers toca com cover da banda em bar de SP

publicidade

Parece que Chad Smith, baterista da banda Red Hot Chili Peppers, quer aproveitar ao máximo o seu tempo no Brasil. Na noite de quinta-feira, 9, ele foi visto tocando com um cover do grupo em um bar de São Paulo.

Smith foi filmado no Stones Bar, na Vila Prudente, na zona lesta da capital paulista, enquanto tocava bateria com a Heavy Glow RHCP, que faz tributo ao Red Hot. Os registros foram compartilhados pelo bar, pela banda e por clientes que presenciaram o momento.

O grupo cover, formado por Lucas Neves (voz), Alexis Bracali (baixo), Felipe Freitas (guitarra) e Rafael Hidalgo (bateria), havia feito uma publicação convidando o músico a participar da apresentação. De alguma forma, o convite realmente chegou e Smith compareceu ao bar.

O Red Hot Chili Peppers fez um show no Estádio do Morumbi, em São Paulo, nesta sexta, 10. O grupo já passou com a Unlimited Love Tour no Rio de Janeiro e em Brasília. Após o show em São Paulo, eles ainda seguem para Curitiba e Porto Alegre.

Está não é a primeira vez que Smith é visto em um "rolê aleatório" no Brasil. Ele apareceu tocando Legião Urbana em um bar no Rio de Janeiro na quinta-feira, 2 de novembro.

O registro que viralizou nas redes sociais foi feito por Guilherme Kiedis, que estava no mesmo bar em Ipanema. No local, o músico Rafael Soares estava cantando quando percebeu a aproximação de Chad.

Já na última quarta-feira, 8, o músico foi filmado curtindo um show da dupla Jorge e Mateus em um bar sertanejo em São Paulo. Em um vídeo que circula nas redes sociais, a dupla canta a música Todo Seu enquanto Chad aparece na plateia, próximo ao palco.