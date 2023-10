Bateristas do Charlie Brown Jr. apresentam 'Workshop Bateras CBJR' em Porto Alegre

publicidade

Os bateristas da banda Charlie Brown Jr, Pinguim Ruas e Bruno Graveto, que dividem o palco na Tour “Celebração 30 Anos”, se reúnem para promover pelo Brasil o “Workshop Bateras CBJR”, com o objetivo de levar aos fãs curiosidades sobre a história baterística da banda, carreira, além de reviverem os grandes clássicos em uma experiência musical diferenciada.

A experiência musical "Workshop Bateras CBJR", em Porto Alegre, será no dia 12 de novembro, no Opinião (José do Patrocínio, 834). Ingressos à venda na plataforma Sympla.

Pinguim, que teve seu primeiro contato com a bateria aos 4 anos de idade, esteve à frente da bateria do Charlie Brown Jr entre os anos 2005 e 2008, e traz ao público mais detalhes de como foi sua participação na construção musical dos sétimo e oitavo álbuns de estúdio, 'Imunidade Musical' (2005) e 'Ritmo, Ritual e Responsa' (2007), além dos DVD´s 'Skate Vibration' (2005) e 'Ritmo, Ritual e Responsa ao Vivo' (2008).

Graveto, que tem experiência com o instrumento desde os 12 anos, ficou à frente da bateria do Charlie Brown Jr entre 2008 e 2013, nesse período, fez parte da composição dos álbuns 'Camisa 10 Joga Bola Até na Chuva' (2009), 'Música Popular Caiçara ao Vivo' (2012) e 'La Família 013' (2013). O músico também fez parte do DVD 'Música Popular Caiçara ao Vivo' (2012) e do DVD, 'Chegou Quem Faltava', gravado em 2011 e lançado em 2021.

Workshop Bateras CBJR

A ideia do workshop nasceu da experiência diferenciada que os bateristas têm vivenciado nos shows da Tour “Celebração 30 Anos”, ao dividirem o palco tocando simultaneamente há pouco mais de um ano por várias cidades do Brasil. É algo raro no cenário musical nacional duas baterias unificando composições ao vivo.

“Somos dois bateras tocando juntos a história que a gente construiu em diferentes fases da banda e entendemos que é uma equipe e nunca será uma competição. Temos respeito e admiração um pelo outro. É para somar para um bem maior, dividindo as experiências e aprendizados que tornam nosso workshop uma experiência única para os fãs”, comenta Bruno Graveto, baterista do Charlie Brown Jr.

“Será um momento especial para os fãs do Charlie Brown Jr ao estarem próximos das duas baterias. É aquela coisa mágica, de aproximar e tirar a curiosidade de como funcionam as duas bateras tocando juntas, da mesma forma que acontece na Tour 30 anos. É uma experiência incrível e diferenciada poder dividir nossa história”, afirma Pinguim Ruas”, baterista do Charlie Brown Jr.

Entre outras curiosidades, será possível ainda descobrir quais instrumentos são usados por cada músico, as técnicas utilizadas e entender mais dos elementos essenciais para as baterias, como os tamanhos dos pratos, chimbau, surdo, caixa e bumbo.