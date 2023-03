Biblioteca Pública do Estado: veja as pinturas que estavam escondidas por camadas de tinta

publicidade

As pinturas murais escondidas por camadas de tintas nas paredes da Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1190) estão cada vez mais em evidêndia por meio de um delicado trabalho de restauro. Nas imagens abaixo, é possível acompanhar o antes e depois da reintegração da camada pictórica de uma nova parede que foi concluída.

Veja Também

As pinturas originais do artista alemão Fernando Schlater estavam cobertas por cinco camadas de tinta, que foram removidas com auxílio de bisturi. Após a remoção foi realizada a limpeza e nivelamento das lacunas onde havia perdas.

A última etapa do processo de restauro está sendo a reintegração da camada pictórica. Com a técnica do pontilhismo são preenchidas as lacunas onde há perdas na pintura, respeitando ao máximo a originalidade da obra.

As obras murais do hall de entrada tiveram início em dezembro de 2021, com recursos do programa Avançar na Cultura, do Governo do Estado.

Os responsáveis pelo trabalho são Anice Jaroczinski — conservadora e restauradora de bens culturais — e Lucas Volpatto, coordenador da Studio 1 Arquitetura.

Veja o restauro realizado até o momento na BPE, instituição com visitação de segundas a sextas, das 10h às 18h. Aos sábados, das 10h às 17h.