Biden entrega Medalha das Artes a Bruce Springsteen

O presidente americano, Joe Biden, entregou a Medalha das Artes ao cantor Bruce Springsteen nesta terça-feira (21).

Bruce Springsteen, apelidado The Boss (O chefe), ganhou este prêmio, o mais alto concedido pelo governo americano a artistas e mecenas, porque "celebra nossos triunfos, cura nossas feridas e nos dá esperança, capturando o espírito inquebrantável do que significa ser americano, aponta o fundo Nacional das Artes (NEA).

Os ganhadores da Medalha Nacional das Artes "ajudaram a definir e enriquecer o legado cultural da nossa nação por meio do seu compromisso apaixonado" e seu trabalho "nos ajuda a ver o mundo de formas diferentes", afirma Maria Rosario Jackson, presidente do NEA no site da instituição.

Entre os outros artistas premiados se destacam a desenhista Vera Wang, a atriz Julia Louis-Dreyfus e a cantora americana Gladys Knught, conhecida como "a imperatriz do soul", cujo talento inspirou gerações de artistas.

Completam a lista Mindy Kalling, Judith Francisca Baca, Fred Eychaner, Antonio Martorell-Cardona, Joan Shigekawa, The Billie Holiday Theatre e The International Association of Blacks in Dance.

A cerimônia, que contou com a presença da primeira-dama, Jill Biden, teve, ainda, a entrega da Medalha Nacional de Humanidades.

Um dos que recebeu a honraria foi Richard Blanco, filho de imigrantes cubanos conhecido pelo poema "One Today" (Um Hoje, em tradução livre), que ele leu na posse de Barack Obama ao seu segundo mandato na Presidência americana.