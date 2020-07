Bienal do Mercosul realiza duas lives

publicidade

A Bienal do Mercosul fará duas novas transmissões ao vivo com artistas, educadores e curadores de arte nesta semana.

Nesta quarta-feira, às 19h, Paulo Amaral, André Venzon e André Severo conversam com o presidente da Fundação Bienal do Mercosul, Gilberto Schwartsmann, sobre entidades, instituições e agentes culturais no contexto da pandemia de coronavírus.

A transmissão do Programa de Lives Bienal 12, nesta quinta-feira, às 19h, contará com a curadora da Bienal 12, Andrea Giunta, que recebe a uruguaia Pau Delgado, o brasileiro Helô Sanvoy e a colombiana Juliana Góngora para um bate-papo sobre as poéticas em suas obras.

As lives podem ser acompanhadas pelo Facebook, Instagram e YouTube da Bienal do Mercosul. Haverá espaço para perguntas do público, que podem ser enviadas com antecedência pelos canais digitais da Bienal ou durante a live.