Bil Araújo mostra homenagem de Murilo Huff à Marília Mendonça

Bil Araújo curtiu o show de Murilo Huff nesta quinta-feira (7) em Guarapari, Espírito Santo.

O vice-campeão de A Fazenda 13 é amigo de Murilo e trabalhou com Marília Mendonça, mãe do filho do sertanejo, há alguns anos.

Antes do evento, Bil falou sobre reencontrar o cantor: "Pronto para o show do Murilão, que está aqui em Vitória. Eu estou chegando, só vou jantar, depois vou encontrar com você, porque estou com saudade".

Durante a performance de Murilo, Bil mostrou uma homanagem do cantor para Marília, que morreu em um acidente aéreo em novembro do ano passado.

No show, Murilo canta o hit De Quem é a Culpa? enquanto imagens dos dois passam em um telão.

Após o show, Bil gravou Stories com Murilo: "Vocês acharam que eu não ia encontrar o homem, né? Meu vizinho, eu moro em Goiânia, mas a gente só se encontra onde? Em Vitória. Estava com saudade de você", disse o modelo e influenciador.

Murilo respondeu que era uma honra ter Bil em seu show. "Juntou é resenha", escreveu Bil ao lado do cantor.

Bil estava confinado em A Fazenda quando Marília morreu e, sem saber da notícia, comentou sobre ela no programa. "Triste estou! Que aperto no coração, minha patroa!", escreveu ele ao descobrir sobre o acidente ao deixar o reality.

Confira abaixo o encontro de Bil e Murilo, e o momento da homenagem à Marília Mendonça no show.