Bilionária, Gisele Bündchen modela por hobby, treina jiu-jitsu e sai em defesa do meio ambiente

Aos 41 anos de idade, Gisele Bündchen segue plena, bilionária e good vibes. A modelo, que anunciou sua aposentadoria das passarelas em 2015, continua fazendo o que prometeu naquela época: dedicando mais tempo à família. Mas suas atividades vão muito além disso, ela também pratica o autocuidado, treina artes marciais, modela por hobby e defende os animais e o meio ambiente. A seguir, veja mais detalhes sobre seu estilo de vida.

O casamento de Gisele e Tom Brady, considerado um dos maiores jogadores de futebol americano, já dura 13 anos. Juntos, eles são pais de Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9 anos. No último domingo, dia 8, Dia das Mães, ela compartilhou nas redes sociais fotos com os filhos e com a mãe, Vania Nonnenmachere. Na legenda da publicação, falou sobre a maternidade e se declarou para Vania. "Me sinto abençoada por ter recebido o presente de ser mãe de seres tão especiais, que me ensinam tanto todos os dias. Parabéns a todas as mães! Mandando todo meu amor e minha reverência pra vocês e, em especial, para minha ‘mãe, minha mulher maravilha’, guerreira que criou com todo o seu amor e cuidado suas 6 filhas. Te amo mãe!", escreveu.

Com um patrimônio líquido de US$ 400 milhões - cerca de R$ 2 bilhões -, de acordo com o o site Celebrity Net Worth, Gisele modela por hobby. No final do mês passado, ela chamou a atenção ao aparecer dançando em um vídeo postado pela conta oficial da V Magazine no Instagram. Após quase quatro anos de pausa, ela estrelou a capa do editorial de verão 2022 da revista. Em entrevista à publicação, ela falou sobre como enxerga a atividade como modelo. "É a minha vida. Realmente significa tudo para mim poder trabalhar", disse.

Em fevereiro, ela publicou um vídeo em que aparece fazendo aula de jiu-jitsu e falou sobre a importância da autodefesa. "Quanto mais ferramentas eu tenho, mais preparada me sinto para lidar com situações adversas. Desde que comecei a praticar defesa pessoal, me sinto mais forte, mais confiante e empoderada. É uma habilidade importante para todos, mas especialmente para nós mulheres. Obrigada Valente brothers por serem professores incríveis e por tornarem o treinamento tão divertido. Estou animada para continuar melhorando. Vamos lá!", escreveu na legenda da publicação.

A modelo também faz questão de ter um estilo saudável e tem um chef particular responsável pela alimentação dela e de toda sua família. Ainda em fevereiro, ela publicou uma foto fazendo pose com uma mandioca que plantou em casa. "Olhem a mandioca que peguei na minha horta! Alguém aí gosta de mandioca?", perguntou .

Gisele também tem destaque como ativista ambiental e, com frequência, usa as redes sociais para defender os animais e a preservação da natureza. Em dezembro de 2021, ela fez o resgate de uma tartaruga que estava presa em uma rede de pesca, embaixo de uma pilha de lixo arrastada pela maré até a areia. "Quando cheguei mais perto, vi a tartaruga de cabeça para baixo com uma expressão de desespero e cansaço nos olhos, o corpo atado e emaranhado em uma rede de pesca.

Imediatamente comecei a libertá-la da rede que a estava estrangulando, mas mesmo depois de desamarrá-la, vi que estava cansada demais para voltar ao oceano. Então a peguei e carreguei para a água. Incrível como a adrenalina pode nos tornar mais fortes!", contou, ao compartilhar um vídeo do momento.