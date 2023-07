Blessd e Maluma lançam o single "El Reloj"

publicidade

Blessd, o artista que está quebrando todos os paradigmas da indústria musical na Colômbia e em vários países do mundo, reencontra Maluma, ídolo mundial da música latina e referência do gênero urbano. A dupla se reúne em uma nova produção intitulada "El Reloj", uma canção que mostra o talento de dois nomes de Medellín com uma visão internacional. A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais, acompanhada de um videoclipe oficial.

O trabalho chega após o lançamento de "Imposible Remix", em 2021, que não apenas se consolidou como a primeira parceria entre esses dois ícones da música urbana, mas também deixou sua marca na história da Colômbia. Além disso, a união desses dois fenômenos tornou-se um marco significativo do estilo, mostrando o poder da união entre artistas de diferentes gerações, desafiando padrões e moldando a jornada de um jovem talento que agora ascende ao estrelato no gênero.

"El Reloj" nasceu de um processo criativo, elaborado pela talentosa dupla Los RudeBoyz, renomados produtores vindos de Medellín, com quem Blessd e Maluma compartilham profunda familiaridade e admiração.

Clipe de El Reloj

O clipe foi filmado na cidade de Medellín e gira em torno de um cenário ambientado em uma escola, onde o Time assume o papel de protagonista. Locais icônicos como sala de aula, biblioteca e corredores servem de pano de fundo para esta nova produção audiovisual.

A produção do videoclipe foi liderada pela Royalty Films sob a direção de Juan Luis Londoño e Cesar "Tes" Pimienta.

Durante o desenrolar desta narrativa, os espectadores vislumbrarão grandes personalidades como a modelo Isabel Sofia Henao e a lenda do futebol mundial, o goleiro colombiano René Higuita.

Blessd

Com talento e carisma, Stiven Mesa Londoño, o artista de reggaeton de Antioquia, desponta como uma das estrelas promissoras do gênero. Com apenas 23 anos e uma carreira que recentemente decolou, este cantor, reconhecido mundialmente como Blessd, se destaca não só na improvisação e no canto, mas também na composição de suas próprias canções.

