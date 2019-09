Bloco da Laje lança primeiro clipe do álbum visual em setembro

publicidade

O primeiro clipe do novo álbum visual do grupo Bloco da Laje deve chegar às plataformas digitais no dia 27 de setembro. A faixa “O que tu tem Cidadão” compõe o projeto Bloco da Laje 4 Estações — desenvolvido por meio do financiamento da Natura Musical. Ao todo serão quatro clipes e quatro histórias que formarão o álbum.

O primeiro clipe "O que tu tem Cidadão", corresponde ao outono. A ação acompanha um dia na vida de uma personagem que anda pelas ruas centrais de Porto Alegre e se depara com as situações reais que envolvem a cidade e também com suas fantasias, seus delírios e desejos. No percurso ele é bombardeado por notícias, imagens, informações. Cruza com pessoas comuns do cotidiano, mas também com figuras e cenas inusitadas e até com um bloco de carnaval.

Esse personagem é vivida pelo ator Zé da Terreira, que tem uma longa trajetória nas artes cênicas de Porto Alegre e que serviu de inspiração para esse "cidadão contemporâneo". “Zé é uma figura que está sempre conectado conosco, uma espécie de ‘padrinho’ do Bloco da Laje, que nos dá ancestralidade, que nos acolhe e que anda pelas ruas da cidade e se faz presente nos acontecimentos culturais”, afirma Júlia Rodrigues, que ao lado de Antônio Ternura dirigiu este trabalho. Os dois deram ao clipe um universo onírico onde retratam a cidade tanto como opressora, com suas múltiplas informações, suas notícias, seus prédios e seu cimento, quanto como um terreno fértil para a imaginação e o sonho.

Nas gravações, realizadas no centro da cidade, estiveram presentes as pessoas que integram o bloco de carnaval do Bloco da Laje e se somam ao grupo para brincar o carnaval nas ruas de Porto Alegre.

Sobre o Bloco da Laje

O Bloco da Laje nasceu com as raízes no teatro e é hoje um dos mais representativos do sul do Brasil, com premiações, apresentações em grandes festivais e um grande público que o acompanha. Formado por indivíduos vindos das mais diversas áreas de atuação, o grupo construiu um trabalho autoral cênico, musical e carnavalizado, resultando num ditirambo. A composição estética do grupo se origina no improviso, na alegria, no encontro. Show, teatro, reivindicação do direito da alegria, celebração da arte do encontro e da brincadeira, resistência, resgate do espaço público, da arte na rua.