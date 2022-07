Blues e jazz tomam conta da Redenção neste sábado

publicidade

A 7ª edição do Blues Jazz Brasil acontece neste sábado, dia 30, com show gratuitos, na Redenção (Parque Farroupilha), a partir das 11h. Entre as atrações, em destaque estão Stanley Jordan, um dos maiores guitarristas do mundo, e o contrabaixista Dudu Lima. Imperdível também o encontro entre Wagner Tiso e o Som Imaginário e Blues Etílicos convida Taryn. Além de Orleans Street Jazz Band, Barlavento, Isabela Morais Duo Fole, Artur Menezes, O Bando Rock & Blues convida Adriano Grineberg.

Stanley Jordan e Dudu Lima contarão neste show com o apoio de Caetano Brasil (sax e clarineta) e Leandro Scio (percussão e bateria). O repertório será composto por autorais e releituras em arranjos instrumentais inéditos para clássicos da música brasileira.

Programação dos shows:

11h00 – Orleans Street Jazz Band

11h30 – Barlavento

12h30 – Isabela Morais Duo Fole

13h00 – Artur Menezes

14h00 – Wagner Tiso e o Som Imaginário

15h15 – O Bando Rock & Blues convida Adriano Grineberg

16h15 – Blues Etílicos convida Taryn

17h30 – Stanley Jordan e Dudu Lima

Local: Parque Farroupilha (Redenção)

Dia: 30 de julho (sábado), das 11h às 19h.Gratuito