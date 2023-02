Brasil com diversas pré-indicações aos Prêmios Platino 2023

publicidade

O Brasil deverá estar presente, novamente, nos Prêmios Platino, que este ano serão entregues no dia 22 de Abril, em Madri. É que os longas "Marte Um", de Gabriel Martin , que teve première brasileira no Festival de Gramado de 2022 e foi o representante do Brasil na corrida por uma vaga ao Oscar de Filme Estrangeiro deste ano, e "A Viagem de Pedro", de Lais Bodanszky, têm grandes chances pois são as produções brasileiras com o maior número de pré-indicações ao prêmio.

Cada um deles recebeu seis s e cinco indicações, respectivamente, nas diversas categorias desta décima edição dos Prêmios Platino do Cinema Ibero-americano.

Mas o Brasil compete ainda nas categorias Série de TV, destacando a presença de "O Rei da TV", com quatro indicações e "Rota 66: a Polícia que Mata", com 3.

Já as atrizes e atores brasileiros na disputa do Platino de interpretação em cinema são Aline Marta Maia e Maeve Jinkings (“Carvão”), Cauã Reymond e Sergio Laurentino (“A Viagem de Pedro”), Kika Sena (“Paloma”), Leandro Daniel Colombo (“Jesus Kid”), Marcélia Cartaxo (“A Mãe”) e Rômulo Braga (“Sol”).

Já na disputa dos Platino de Melhor Interpretação em Séries os nomes brasileiros são Humberto Carrão (Rota 66: A Polícia que Mata), Liniker e Seu Jorge (Manhãs de Setembro) e Mariano Mattos e Roberta Gualda (O Rei da TV) estão na disputa pelos Platino de melhor interpretação em séries.

E como novidade está a criação da categoria Melhor Comédia Ibero-americana, com a representante brasileira em competição, “Bem-vinda a Quixeramobim”.

Relação de todos os pré-indicados brasileiros:

Melhor filme: “Marte Um”, “Paloma”, “Pluft – O Fantasminha”.

Melhor Comédia: “Bem-vinda a Quixeramobim”

Melhor diretor: Gabriel Martins (“Marte Um”) e Lais Bodanzki (“A Viagem de Pedro”)

Melhor série:” O Rei da TV”, “ Rota 66: A Polícia que Mata”, “The Beat Diaspora”.

Melhor Criador de Séries: Marcus Baldini, André Barkinski, e Ricardo Grynszpan (“O Rei da TV”), Teodoro Poppovic e Maria Camargo (“Rota 66: A Polícia que Mata”) e Renata Andrade, Thais Pontes, Antonio Prata y Chico Mattoso (“Encantados”).

Melhor Documentário:” Amigo Secreto” e “Kobra Auto Retrato”.

Melhor Obra de Estreia: “Marte Um”

Melhor Roteiro: Carolina Markowicz (“Carvão”), Gabriel Martins (“Marte Um”).

Melhor Direção de Arte: “Marte Um”, “O Clube dos Anjos”

Melhor Música Original – “Marte Um” e “Pluft – Um Fantasminha”

Melhor animação: “Meu Amigãozão – O Filme”, “Tarsilinha”, e “Tromba Trem: O Filme”

Prêmio Platino de Educação e Valores: “Amigo Secreto”