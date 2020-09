Bruce Springsteen retorna com novo álbum

publicidade

Bruce Springsteen anunciou, nesta quinta-feira, que em 23 de outubro lançará um novo álbum, e liberou aos seus fãs a canção "Letter To You", que também é o nome do disco.

A canção é um clássico da E Street Band, com a qual Springsteen toca desde 1972 e que retornou para acompanhar seu 20o álbum de estúdio, após o lançamento em 2019 do disco "Western Stars".

"Me encanta a natureza emocional de 'Letter to you'", disse em nota o cantor de 70 anos.

"Me encanta o som de E Street Band tocando completamente ao vivo no estúdio, de um jeito que nunca fizemos antes, sem 'overdubs' [uma técnica que permite gravar um novo material, sem apagar o antigo]", acrescentou.

O álbum foi feito em apenas cinco dias, gravado no estúdio da casa de Bruce, em Nova Jersey.