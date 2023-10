Bruno Mars está em Israel e cancela show devido a conflitos

publicidade

O cantor e compositor Bruno Mars está em Tel Aviv, cidade de Israel que está sob ataque, em uma ação surpresa do Hamas que começou neste sábado. Prédios locais foram atingidos por foguetes nesta manhã. O cantor se apresentou por lá na última quarta-feira e teria uma nova apresentação na noite de hoje. Mas a imprensa local já informou que a produtora Live Nation, responsável pela turnê do artista, cancelou o espetáculo devido ao perigo da situação.

"Queridos clientes, a apresentação de Bruno Mars, que estava prevista para esta noite, está cancelada. Todos os compradores de ingressos para o show receberão reembolso automático no cartão de crédito com o qual a compra foi realizada. Fortalecemos os residentes de Israel, os combatentes das FDI e as forças de segurança nestes momentos difíceis", diz o comunicado divulgado pela produtora de shows nas redes sociais.

De acordo com o site The Times Of Israel, Bruno Mars e seus empresários estão sendo informados sobre o desenrolar da situação e aguardando instruções das autoridades.