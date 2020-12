BS Festival libera conteúdo gratuitamente até 24 de dezembro

publicidade

Em um ano recheado de desafios, o BS Festival se reinventou, se superou e criou uma edição totalmente online e gratuita. Ao todo, proporcionou mais de 40h de conteúdo sobre temas ligados a inovação, cultura, empreendedorismo e economia criativa. Foram mais de 120 provocadores – do Brasil e exterior – apresentando questionamentos sobre o pós-pandemia. Além disso, diversas atrações culturais como shows, exposições fotográficas e lançamento de fanzine de arte ocorreram paralelamente.

Mas ainda dá tempo de conferir todo o conteúdo da edição 2020! Sim, o acesso ficará disponível na plataforma até 24 de dezembro e pode ser acessado gratuitamente pelo site oficial www.bsfestival.com.br. “É um grande presente que deixamos para o público. Percebemos, no decorrer do evento, um aumento expressivo de novos interessados, portanto, pensamos que é necessário manter todo esse rico conteúdo à disposição deles e de outras pessoas que não conseguiram participar ao vivo”, afirma João Ramos, sócio-fundador do BS Project.

A edição 2020, realizada entre 24 e 27 de novembro, contou com mais de 3 mil inscritos. Desde a sua criação atuando pela democratização do acesso, o festival cumpriu com êxito seu ideal em 2020. “Esse ano foi repleto de barreiras e tivemos que sair da zona de conforto para criar algo único e manter nosso objetivo de difundir conteúdos sobre temas relevantes e necessários. A edição online foi um desafio incrível para nós e fechamos felizes com o resultado”, destaca Vinicius Garcia, sócio do Grupo Austral. A iniciativa, realizada e produzida pelo BS Project e Grupo Austral, aborda desde 2016 temas sobre empreendedorismo, economia criativa, empoderamento e inovação.

Sobre o BS Festival

Em quatro anos são mais de 14 mil participantes, 22 hubs presenciais (pela cidade de Porto Alegre), 340 horas de conteúdo, público de 9 estados, 800 marcas e instituições presentes, além de 350 palestrantes. Passaram pelo BS Festival Karol Conká (cantora), Orkut Büyükkökten, Thalita Carvalho, Fabrício Carpinejar, Lau Patron (TEDx speaker), entre outros palestrantes nacionais e internacionais. Foi eleito em 2019 e 2020 um dos maiores e melhores festivais de inovação do mundo, segundo os portais Terra e Projeto Pulso. Bem-vindo ao BS Festival. Aqui rebeldia ganha metodologia. E você se torna parte ativa da mudança.