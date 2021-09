Câmera Record mostra famosos e anônimos que rompem as barreiras da idade

publicidade

O modelo e empresário Paulo Zulu é acostumado a grandes mudanças. Trocou os holofotes por uma rotina mais pacata no litoral de Santa Catarina. Pai de dois adolescentes, aos 58 anos ele encara uma etapa que não esperava nesta fase da vida: em maio deste ano, se tornou pai de novo. Agora, de Kiron, fruto do relacionamento com a modelo Elaine Quisinski. "Pra mim foi uma surpresa enorme. Vou dar muito amor pra esse cara", ele diz.

Zulu abriu as portas da casa para o Câmera Record e contou como é a convivência de tantas gerações diferentes sob o mesmo teto. "Eu tenho que ter a maturidade de pai pela educação. Eu tento, ao mesmo tempo, ser garoto, ser parceiro, ser amigo, sabe? Falar bobagem, ficar rindo, dançando", afirma.

O programa traz outras histórias de quem foge dos padrões de cada idade. Camila Fiore, de 21 anos, decidiu sair de todas as redes sociais. "Eu comecei a acordar 5 horas da manhã para ir nadar, antes de ir para faculdade. Parecia que eu tinha vontade de viver assim", ela conta.

Já as amigas Helena, de 93 anos, Sônia, 83, e Gilda, 79, andam mais conectadas do que nunca. Sem medo de usar recursos tecnológicos, elas criaram juntas um canal de vídeos na internet. "Os amigos dos filhos, os amigos dos netos, eles seguem a gente. É muito divertido isso", conta Sônia.

Para o professor de Sociologia Rogério Baptistini, o modo de lidar com a tecnologia é um ponto muito importante quando se fala em um possível 'conflito de gerações'. "As inovações que fundamentam as diferenças entre as várias gerações trouxeram muitos efeitos positivos para a vida dos indivíduos e para a sociedade. Ao mesmo tempo, trouxeram efeitos não previstos, inesperados, que são o nosso grande desafio", ele explica.

