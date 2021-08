Câmera Record mostra onde estão as melhores oportunidades de trabalho no Brasil

publicidade

A pandemia aumentou a crise econômica no Brasil e atualmente, segundo a pesquisa mais recente do IBGE, 14,76 milhões de pessoas estão desempregadas no país. No entanto, há áreas em que o emprego está em alta. O Câmera Record deste domingo, 15 de agosto, mostra quais setores do mercado têm oferecido boas oportunidades, mesmo num período tão difícil. Com apresentação de Marcos Hummel, o programa vai ao ar aos domingos, 23h15min.

Quando o assunto é oferta de vagas a área de tecnologia tem boas chances. Flávia Freire, que se formou em psicologia, é uma prova disso. Quem a vê diante da tela do computador nem imagina que ela tem essa formação. Afinal, Flávia tomou um rumo bem diferente: trabalha desenvolvendo filtros para vídeos de redes sociais. "Foi, na verdade, um empurrão da psicologia para a neuroengenharia, que mexia com realidade aumentada e é a mesma tecnologia que a gente usa nos filtros", explica. Hoje, ela trabalha com o programador Daniel Dantas, apelidado de "rei dos filtros". Em dois anos, ele já produziu mais de mil. "Eu sempre tive em mente trabalhar em algo que fosse pela internet, para eu ter liberdade, de poder trabalhar de qualquer lugar”, ele diz.

Mas não é apenas o setor de tecnologia que tem contratado. O técnico de enfermagem Saulo de Sousa Silva, 25 anos, conseguiu arrumar dois empregos durante a pandemia. A inspiração para embarcar na carreira estava dentro de casa: a mãe dele, Maria de Fátima, é enfermeira há 18 anos. "É uma área que você não fica desempregado, a área da saúde. A gente tem que estar sempre atualizado, estudando", ela diz. Para o economista Fábio Bentes, a mãe de Saulo levanta um ponto muito importante: a pandemia acelerou a necessidade de maior capacitação dos profissionais. "A dica principal é buscar qualificação - ainda que isso envolva uma troca de carreira. Aquele trabalho menos qualificado está cada vez mais ameaçado", ele diz.

O programa ainda apresenta outras dicas e quais são as áreas que também oferecem boas vagas no momento.