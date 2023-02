Cabrini leva o Domingo Espetacular ao epicentro do terremoto que atingiu a Síria e a Turquia

publicidade

No Domingo Espetacular deste fim de semana (12), Roberto Cabrini chega ao epicentro do terremoto que atingiu a Síria e a Turquia para mostrar como a região foi afetada pelo desastre e o trabalho incansável das equipes de resgate para encontrar sobreviventes. Ele traz depoimentos emocionantes de quem sobreviveu à fúria da natureza. “É um cenário desolador, difícil de se descrever em palavras”, afirma o jornalista, diretamente da Turquia.

Além disso, Dedé Santana fala com exclusividade com a repórter Fabiana Oliveira sobre seu novo visual. Aos 86 anos, o humorista passou por uma harmonização facial e diz o que achou do resultado. “Estou feliz demais”, declara. Ele ainda explica como reagiu ao se olhar no espelho: “É pra falar a verdade? Primeiro dia, eu estranhei. Primeiro dia, eu estranhei, sim. Já no segundo dia, eu fui me acostumando”.

O humorista ainda conta que fez o procedimento sem o conhecimento da esposa, Christiane Bublitz: “Fui escondido dela”. E confessa: “Eu fiquei com muito medo da minha mulher, né? [Quando eu] chegar em casa, a minha mulher vai me matar”. No programa, Dedé revela se ela aprovou ou não o novo visual do marido.

No quadro 50 por 1, Álvaro Garnero entra em um navio luxuoso que faz um cruzeiro pelo Ártico, no norte do Canadá. O apresentador vai mostrar as cabines espaçosas, a sofisticação e atrações culturais do navio, assim como as degustações de várias iguarias. E, claro, as belas paisagens e os icebergs da região.

E mais: uma investigação na noite paulistana. A reportagem especial destaca como traficantes usam senhas e códigos secretos para vender drogas e não chamar atenção da polícia.

O Domingo Espetacular, apresentado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar, vai ao ar às 19h45.