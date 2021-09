Caetano e Tom Veloso concorrem na categoria Gravação do Ano do Grammy Latino

publicidade

Caetano Veloso e seu filho Tom Veloso são os únicos brasileiros a disputarem a categoria Gravação do Ano da 22ª edição do Grammy Latino, que anunciou sua lista de indicados pela Academia Latina da Gravação nesta terça-feira (28).

Entre os brasileiros indicados às principais categorias do prêmio está também Nana Caymmi, única brasileira a concorrer ao Álbum do Ano com "Nana, Tom e Vinícius".

A cantora Giulia Be é a única artista brasileira a concorrer na categoria de Artista Revelação. "Este é um sonho que se tornou realidade, não apenas para mim, mas para cada garota que está compondo música em seu quarto agora, mantenha sua fé e seus sonhos", escreveu no Instagram.

O sambista Martinho da Vila também será o único brasileiro a receber o prêmio honorário à Excelência Musical pelo conjunto de sua obra.

Outros nomes brasileiros também lideram as categorias de música em língua portuguesa, como Anavitória, Nando Reis, Vitor Kley, Duda Beat e a banda sertaneja Barões da Pisadinha.

Os maiores prêmios de música em espanhol e português vão voltar a serem entregues em uma cerimônia presencial no dia 18 de novembro em Las Vegas, depois de ter sido virtual em 2020 devido à pandemia do coronavírus.

O cantor colombiano Camilo e o dominicano Juan Luis Guerra lideram a lista de indicações do Grammy Latino.

Camilo, que ganhou seu primeiro Grammy Latino no ano passado, foi indicado em dez categorias, incluindo Canção do Ano, Gravação do Ano e Álbum do Ano.

O dominicano Juan Luis Guerra alcançou seis indicações, entre elas Gravação do Ano e Álbum do Ano.

- Mulheres -

As três principais categorias são dominadas por homens, com destaque para a colombiana Paula Arenas, que compete em todas com "A tu lado" e "Mis Amores".

Para a gravação do ano, está também a venezuelana Evaluna Montaner, com "Amen", em que divide vozes com o pai Ricardo Montaner, o marido, Camilo, e os irmãos da dupla Mau e Ricky.

A colombiana Karol G, que teve quatro indicações no ano passado, só teve uma neste ano, com "Bichota", de melhor performance no reggaeton.

As mulheres prevaleceram na categoria de Artista Revelação, na qual seis disputam o prêmio entre onze indicados.

O artista de reggaeton Bad Bunny, que arrebatou as indicações em 2020, concorre em quatro categorias, incluindo álbum do ano, com "A última turnê mundial".

Embora não tenham dominado as indicações gerais, os representantes do gênero, que conquistaram categoria própria pela primeira vez na última edição após anos de protestos, disputam as categorias mais importantes da noite.

O cantor e compositor panamenho Rubén Blades será homenageado como "Pessoa do Ano" em uma cerimônia que acontecerá no dia 17 de novembro, um dia antes da cerimônia geral de premiação.

A Academia recebeu mais de 20.000 inscrições em 53 categorias para esta edição, cuja cerimônia será realizada em 18 de novembro em Las Vegas.

"A música latina ganhou popularidade em todo o mundo. A comunidade latina não é apenas um dos grupos mais demográficos, mais numerosos e de mais rápido crescimento nos Estados Unidos, mas sua música também é mais popular do que nunca", declarou a Academia Latina da Gravação em comunicado.

