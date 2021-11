Caio Prates apresenta "Boneca Cobiçada 2" no Ocidente

publicidade

O Projeto Espaçonave, promovido pelo grupoTeatrofídico, fecha dois meses com performances teatrais de comédia nas sextas-feiras, no Ocidente (João Telles com Osvaldo Aranha) e estreia "Boneca Cobiçada 2" nesta sexta-feira e na próxima (dias 5 e 12 e novembro), em formato presencial, a partir das 21h. O local funcionarpa com capacidade reduzida a 40 lugares, seguindo os protocolos de distanciamento. São obrigatórios o uso de máscaras e apresentação da carteira de vacinação. A partir do dia 13, o espetáculo será disponibilizado em formato digital.

Após desbundar com seu primeiro espetáculo no final dos anos 80 como um

visionário do estiilo drag queen, Caio Prates retorna, no espetáculo com roteiro e apresentação de Renato Del Campão. O remake une em um só lugar, tempo e espaço uma legião de bonecas que sairam da caixa:de Carmen Miranda a Glória Groove. Nas noites insones,as bonecas cobiçadas são escaldantes,de uma alegria

infantil,provocando volúpia,de corpo livre e lábios envenenados como na canção de

Carlos Galhardo: “Boneca cobiçada das noites de sereno, teu corpo não tem dono,teus lábios tem veneno.”

Como é típico de toda revista musical, tudo é colocado na mesma caixa como uma sucessão de recuerdos e situações inusitadas alçadas pouco a pouco, tendo como fio condutor um narrador na primeira pessoa. A peça original de 1989 foi um sucesso não só pelo público que cativou nas sucessivas temporadas que fez (originando outros espetáculos, como "Bigode Cobiçado" e "Tem Bigode na Boneca"), mas também ao destaque que deu à linguagem do transformismo como um estilo e uma imposição estética a ser respeitada tanto na forma como no conteúdo.

Caio Prates domina inúmeros idiomas e sua performance é tecnicamente impecável

em qualquer nacionalidade.Ele se impõem por sua mímica admirável e sua crítica

discreta e ferina. Como uma alucinação ou delírio,essa nova versão respeita ao texto original escrito por Campão e que desta vez é o antagonista na peça,contracenando com o protagonista vivido por Caio Prates, que reafirma seu talento agora ainda mais amadurecido.