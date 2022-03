'Camille': Álbum engavetado de Prince será lançado 36 anos após ser gravado

publicidade

Os fãs do cantor Prince, que morreu em 2016 por overdose acidental, podem comemorar porque receberam uma boa notícia! O álbum perdido do artista, "Camille", gravado há 36 anos, vai ser oficialmente lançado. A informação foi divulgada pelo empresário Ben Blackwell, em uma entrevista à revista Mojo. Blackwell é cofundador da Third Man Records, um selo que divide com o roqueiro norte-americano Jack White. A gravadora será a responsável por lançar a relíquia. O empresário revelou que a conversa da equipe de Prince com a empresa foi "quase muito fácil".

"Camille" foi gravado em 1986 e seu título é uma referência ao alter-ego do cantor soul, segundo uma publicação da revista The Fader. "Muitas das músicas do álbum, que foi arquivado antes de seu lançamento planejado para janeiro de 1987, foram disponibilizadas nos anos seguintes. O single principal Shockadelica, por exemplo, foi o lado B do single If I Was Your Girlfriend. Housequake, Strange Relationship e If I Was Your Girlfriend aparecem também no Sign o the Times [álbum de Prince lançado em 1987]", relata o texto.

"Good Love", outra faixa de "Camille", acabou entrando na trilha sonora do filme Nova York - Uma Cidade em Delírio (1988), do diretor James Bridges. A data de lançamento e os formatos que o disco serão disponibilizados ainda não foram revelados.

"Camille" será o segundo álbum póstumo de Prince. Em 2021 foi lançado o disco "Welcome 2 America". O projeto havia sido gravado em 2010 e suas letras antecipavam o tempo de polarização política, desinformação e renovação da luta sobre pautas raciais que estamos enfrentando nos dias atuais.