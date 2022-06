"Canta Comigo Teen 3" estreia na Record TV no próximo domingo, dia 3 de julho

publicidade

O "Canta Comigo Teen", edição juvenil do formato "Canta Comigo", volta para sua 3ª temporada na Record TV a partir do próximo domingo, dia 3 de julho, novamente sob o comando de Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro.

Na competição, crianças e adolescentes de todo o Brasil, com idades entre 9 e 16 anos, mostram seus talentos vocais em busca de um prêmio de R$ 200 mil.

O Canta Comigo Teen foi a primeira versão infantojuvenil de "All Together Now", formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, "Canta Comigo", já ganhou quatro temporadas na Record TV: duas com a apresentação de Gugu Liberato e duas com Rodrigo Faro.